Su History si salpa per riscoprire l'Italia che va per mare - (Di sabato 25 gennaio 2020) Matteo Sacchi Quattro puntate: dai battelli a vapore alle navi da guerra più avanzate della nostra Marina Matteo Sacchi Una lunga striscia di terra protesa nelle acque del Mediterraneo. Questa è l'Italia. E quindi quando si parla di noi con lo stereotipo di un popolo di poeti, santi e navigatori, almeno sull'ultima parte della terna c'è poco da eccepire. Ora questa vocazione marina che ha caratterizzato i nostri corsi e ricorsi, di vichiana memoria, finisce sotto i riflettori televisivi di History (in esclusiva su Sky al canale 407). Il canale, a partire da lunedì 27 gennaio alle 21 e 50, ripercorrerà le principali tappe della storia della nostra penisola guardandola dal ponte di piroscafi, sottomarini, transatlantici, cargo e portaeromobili, ferry-boat e corazzate. La trasmissione, in quattro episodi, si intitola L'Italia delle navi, e solcherà mari e laghi ed epoche. Si parte con ... ilgiornale

