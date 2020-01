Sarah difende Benedetto XVI: "Trattato con indecenza" (Di sabato 25 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il cardinal Robert Sarah, dopo la pubblicazione del libro scritto con Ratzinger, difende il papa emerito e ribadisce il "no" all'abolizione del celibato Il cardinal Robert Sarah affronta ancora una volta la vicenda che ha interessato l'uscita di "Dal Profondo del Nostro Cuore", il testo in cui il cardinale guineiano e il papa emerito Benedetto XVI prendono posizione contro l'abolizione del celibato sacerdotale, che alcuni vescovi progressisti, in specie in Germania, vorrebbero invece adottare. E il prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha anche difeso Joseph Ratzinger da chi, in queste settimane, ha attaccato il teutonico per la presunta "rottura del silenzio" da parte dell'ex pontefice della Chiesa cattolica. Robert Sarah e Joseph Ratzinger non sono i soli due alti ecclesiastici a pensare che il celibato, in nessun ... ilgiornale

HuffPostItalia : 'Il problema della Chiesa è la crisi di fede'. Sarah difende Ratzinger 'trattato con brutalità' -