Riforma Giustizia, i magistrati contro la proposta di tempi rigidi per i processi: “È un’idea brutale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Favorevoli allo stop alla prescrizioni i magistrati sono critici su altri punti della Riforma Bonafede. Secondo l’Associazione nazionale magistrati è “brutale” l’idea di stabilire tempi rigidi per la durata dei processi: nel testo della Riforma del processo penale “c’è una sorta di messa in mora” e “significa essere del tutto sganciati dalla realtà. I tempi del processo – scrive nella relazione al comitato direttivo il segretario Giuliano Caputo – non dipendono dal singolo magistrato ma dallo scrupolo con cui vengono accertati i fatti”. La Riforma del ministro della Giustizia prevede nuovi termini perentori per le indagini preliminari. Per indagare il pm avrà tra i sei e i diciotto mesi di tempo, a seconda dei tipi di reati, e potrà chiedere al giudice la proroga per una sola volta. Verranno aperti procedimenti disciplinari per ... ilfattoquotidiano

