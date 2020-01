“Qui ebrei”. Scritta a casa di Lidia Rolfi, deportata nei capi di sterminio nazisti (Di sabato 25 gennaio 2020) La Scritta antisemita “Juden hier”, “Qui ci sono ebrei”, è apparsa stamattina sulla porta della casa di Mondovì di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, una delle testimoni dell’orrore dei campi di sterminio nazisti. Sull’episodio indagano carabinieri e digos di Cuneo. Torna la vergogna dell’antisemitismo. E’ successo a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove una Scritta antisemita è apparsa sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, una delle testimoni dell’orrore dei campi di sterminio nazisti. La Scritta “Juden hier”, “qui ci sono ebrei”, come nelle città tedesche durante il nazismo, è comparsa la scorsa notte – accompagnata da ina stella di David – sull’uscio dell’abitazione dove la donna ha vissuto fino alla morte, nel 1996. La via dove sorge ... limemagazine.eu

