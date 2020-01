Premio matematica applicata: i cinque finalisti del liceo di Padula (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPadula (Sa) – Anche cinque studenti del liceo Scientifico “Pisacane” di Padula approdano alla finalissima della XIX edizione del “Gran Premio di matematica applicata”, concorso educativo che coinvolge ottomila studenti in tutta Italia, realizzato dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Attuari. Il concorso vede coinvolte quest’anno 139 scuole superiori di diciotto regioni italiane tra cui il liceo salernitano guidato dalla dirigente scolastica Liliana Ferzola. A rappresentare il Pisacane di Padula nella finalissima in programma il prossimo 21 febbraio presso le sedi dell’Università Cattolica di Milano e di Roma saranno i cinque studenti (foto) che hanno ottenuto il punteggio più alto alla prima prova ... anteprima24

