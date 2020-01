Pedullà: trattativa chiusa per Politano, prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto a 19 (Di sabato 25 gennaio 2020) trattativa chiusa per Napoli e Inter per Matteo Politano. Lo conferma l’esperto di calcio mercato Alfredo Pedullà che su Twitter rilancia le nuove cifre dell’accordo #Politano–#Napoli: 3 milioni più 19 obbligo più 2 di bonus — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 25, 2020 Cambia dunque di poco la sostanza, l’Inter prende subito un milione in più, ma il totale della transazione resta lo stesso. L’esterno dovrebbe sostenere le visite mediche lunedì prima della firma del contratto L'articolo Pedullà: trattativa chiusa per Politano, prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto a 19 ilNapolista. ilnapolista

napolista : Pedullà: trattativa chiusa per #Politano, prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto a 19 #Napoli e #Inter hanno… - Fraboys69 : @Lorenzo85138938 @MatteoDentini Sei male informato. Il primo a parlarne con tanto di cena documentata, è stato Schi… - Dario81207224 : RT @NicolaVincoli: #DiMarzio - “Inserimento del #Barça' #Pedullà - '#Eriksen a Milano lunedì' #DiMarzio - 'È fatta ma non è ancora fatta'… -