LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: inizio altalenante a Melbourne! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Schiaffo a volo di rovescio di Giorgi. 2-4 Giorgi prova l’attacco con il diritto: Kerber risponde in maniera velenosa e Giorgi resta immobile. 40-15 Servizio e diritto della tedesca. 30-15 In corridoio la risposta di diritto di Giorgi. 15-15 Gran diritto lungolinea di Kerber in uscita dalla seconda di servizio. 2-3 Si ribella Giorgi: primo turno di servizio mantenuto anche per lei. 40-30 Servizio e diritto incrociato di Giorgi. 30-30 Altro errore in uscita dal servizio: Kerber totalmente passiva sin qui. 30-15 Sesto doppio fallo per l’azzurra. 30-0 Buona traiettoria con il diritto dell’azzurra. 15-0 Prima seconda in campo per Giorgi: non ci arriva la tedesca. 1-3 Buona prima di Kerber e break confermato. 30-15 Out la soluzione di diritto incrociato. 15-15 Non si riesce a scambiare sin qui. 0-15 Giorgi attacca con il ... oasport

