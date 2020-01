LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: Bormolini e Vittozzi a caccia del podio (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Atleti pronti in zona partenza, fucili sistemati in spalla agli uomini che si preparano per il via. 13.09 Non c’è sole a differenza delle precedenti giornate ma le condizioni restano molto buone per lo svolgimento delle due gare in programma. 13.07 Se Thomas metterà sul paitto una frazione super come già avvenuto nelle ultime settimane (e soprattutto a Oberhof) le possibilità di lottare per il podio sono decisamente elevate. 13.05 Dieci minuti alla partenza, ricordiamo che si gareggerà con ordine atipico, uomo-donna. 13.03 Entrambi gli azzurri hanno già gareggiato nel format ma non sono certo degli specialisti ed è la prima volta che lo fanno insieme. 13.01 Tante le nazioni che possono inserirsi nella battaglia. La Germania con Lesser e Preuss può puntare sulla rapidità di tiro come arma principale, l’Austria si affida ... oasport

OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 25 gennaio! Un sabato di fuoco con Brignone, snowboard, biathlon e sci di fondo! - zazoomnews : LIVE Biathlon single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Biathlon #single #mixed… - zazoomblog : LIVE Biathlon single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Biathlon #single #mixed… -