LIVE Australian Open 2020, risultati 25 gennaio in DIRETTA: tutto facile per Nadal, bene anche Thiem, Wawrinka sfrutta il ritiro di Isner. Camila Giorgi e Pliskova out (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CRONACA GIORGI-KERBER IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE MATTUTINA DEL TABELLONE FEMMINILE GLI HIGHLIGHTS DI GIORGI-KERBER 9:31 Break di Muguruza, l’iberica vola sul 3-1 contro Svitolina. 9:29 Break di Kyrgios tra il boato del pubblico: l’Australiano conduce per 4-2 nel primo set contro Khachanov. 9:28 Ancora nessun break tra Muguruza e Svitolina: spagnola avanti 2-1. 9:26 Ritiro di Isner che non ce la fa a proseguire, Wawrinka vince in 1h04′: era avanti di un set e 4-1 al secondo. 9:25 Isner chiede un medical timeout, la partita si interrompe per un po’. 9:24 Doppio break per Wawrinka: 4-1 nel secondo set su Isner, lo svizzero si avvicina al 2-0 nel computo dei set. 9:22 Break immediato di Zverev su Verdasco, tedesco avanti 1-0. 9:18 Cominciate anche Svitolina-Muguruza e Verdasco-Zverev. 9:16 Iniziata senza break invece ... oasport

