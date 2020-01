L'avvocato di Weinstein "aggredisce" la testimone di Annabella Sciorra, il giudice lo riprende (Di sabato 25 gennaio 2020) Il processo ad Harvey Weinstein procede con una sfilza di avvocati che non si fanno problemi ad aggredire verbalmente i testimoni di Annabella Sciorra e il giudice ha interrotto la seduta. L'avvocato di Harvey Weinstein ha praticamente aggredito verbalmente Kara Young, la più recente testimone portata in aula dall'attrice Annabella Sciorra, che accusa l'ex re dei produttori hollywoodiani di averla stuprata nei primi anni '90. La sfilza di domande, cariche di sottintesi poco lusinghieri, e il menefreghismo nei confronti delle obiezioni dell'accusa hanno meravigliato anche il giudice James Burke, che ha interrotto l'interrogatorio e mandato l'avvocato Arthur Aidala al suo posto. Il processo a Harvey Weinstein è formalmente iniziato il 6 gennaio con la scelta della giuria e dovrebbe andare avanti per circa sei settimane. Le accuse che dovrà affrontare sono ... movieplayer

