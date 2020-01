Il taglio del cuneo fiscale dal primo luglio (Di sabato 25 gennaio 2020) Il taglio del cuneo fiscale in vigore dal primo luglio 2020 sarà di fatto “temporaneo”, per essere poi integrato e superato grazie alla riforma generalizzata del prelievo che ne manterrà comunque “gli effetti”. Quindi chi da luglio avrà un aumento del bonus Renzi da 80 a 100 euro, chi li prenderà per la prima volta (i redditi tra 26.000 e 28mila euro) e chi riceverà da 80 euro in giù, manterrà anche con la riforma il vantaggio fiscale degli ultimi sei mesi di quest’anno. Vantaggio che, appunto, nel 2021 è già indicato nel decreto fino a 1.200 euro l’anno, per i dipendenti cui spetteranno ora i 100 euro al mese. Ma non solo. Spiega oggi il Messaggero che nella versione attuale del provvedimento solo una parte dei 3 miliardi impegnati quest’anno andranno da un punto di vista statistico a riduzione della pressione fiscale, perché Eurostat classifica il ... nextquotidiano

