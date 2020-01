Gossip GF Vip, Licia Nunez disperata dopo l’addio di Barbara: “Che botta!” (Di sabato 25 gennaio 2020) Licia Nunez disperata al Grande Fratello Vip dopo l’addio della fidanzata Barbara: “Che botta” Al Grande Fratello Vip Licia Nunez ha scoperto che la fidanzata l’ha lasciata. Barbara Eboli si è detta stanca di assistere ai suoi racconti sulla precedente relazione con Imma Battaglia. L’attrice parla sempre di quella storia d’amore ormai naufragata. Non è dato sapere se a infastidirla siano stati i vari racconti sulla moglie di Eva Grimaldi ma quello che l’ha ferita profondamente è stato un gesto che sembrava solo loro. Licia Nunez è disperata e confidandosi con Clizia Incorvaia ha dichiarato: “Che botta, non posso mai stare serena. Poteva venire a confrontarsi, dopo una storia come la nostra non mi aspettavo di ricevere solo un post”. Mostrandosi molto premurosa l’ex compagna di Francesco Sarcina ha risposto che potrebbe anche ... lanostratv

marcoassante199 : RT @Unf_Tweet: Numeri a parte ( e non sono comunque il massimo) #ilcantantemascherato e il #gfvip a nostro avviso sono comunque due delusio… - filufilo : RT @Unf_Tweet: Numeri a parte ( e non sono comunque il massimo) #ilcantantemascherato e il #gfvip a nostro avviso sono comunque due delusio… - katiadiluna16 : GF Vip 4, Antonella Elia vs Francesca Barra: 'Deve davvero avere paura di me'' -