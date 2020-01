GF VIP 4, è Ivan Gonzales l’ultimo eliminato dalla casa (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella puntata del GF VIP 4 andata in onda ieri sera su canale 5 ci sono stati molti colpi di scena. Tra questi, uno riguarda proprio l’eliminazione di uno degli inquilini dalla casa più spiata d’Italia. Anche i compagni sono rimasti di stucco quando Alfonso Signorini, annunciando il nuovo eliminato, ha pronunciato il nome di Ivan Gonzales. Ivan Gonzales al GF VIP 4, percorso e nomination Il percorso di Ivan Gonzales al GF VIP 4 è iniziato l’8 gennaio scorso con la partenza della nuova edizione del reality. Nelle due settimane in cui è rimasto in casa, il noto ragazzo spagnolo ha stretto rapporti più o meno stretti con tutti gli altri 18 concorrenti del Grande Fratello VIP 4. Verrà certamente ricordato dai fans, il tentativo di Ivan di conquistare la bella Clizia Incorvaia. La ragazza, però, sembra avergli preferito Paolo Ciavarro ed è forse per questo che, nelle ultime ... kontrokultura

