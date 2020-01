Figli, la famiglia (e l’Italia) secondo Mattia Torre (Di sabato 25 gennaio 2020) Figli siamo tutti quanti noi. Questo viene da pensare alla fine della visione d’un film che solo apparentemente racconta le peripezie di due genitori di una bambina ubbidiente alla prese con la nascita inattesa del secondo Figlio, maschio, insonne e insofferente, che terremota la loro vita di coppia tarata su equilibri e procedure consolidate. Il film è stato diretto da Giuseppe Bonito ma è integralmente di Mattia Torre, una delle penne migliori della sua generazione, scomparso poco prima dell’inizio delle riprese per un male sul quale aveva saputo persino ironizzare, nella serie La Linea Verticale con Valerio Mastandrea. Il quale anche in Figli funge da alter ego dell’autore, bravo a restituire quella sensazione insieme di comicità, smarrimento, malinconia propria dei suoi racconti, contraddistinti dall’ambizione di offrire una radiografia dell’essere italiani. È questa la ... optimaitalia

