Coronavirus, a Wuhan verrà costruito un secondo ospedale (Di sabato 25 gennaio 2020) A Wuhan, epicentro del Coronavirus, verrà costruito un secondo ospedale per i contagiati. Pronti intanto 1300 posti letto entro il 3 febbraio. Si attende conferma per la fine dei lavori del primo ospedale. Coronavirus, a Wuhan pronto secondo ospedale La città di Wuhan è stata dichiarata come centro dell’epidemia di Coronavirus che da dicembre ha già causato 41 decessi e oltre 1300 contagi in Cina. Mente scienziati e medici cercano rimedio per fermare il virus, nel frattempo i media locali riportano l’intenzione da parte delle autorità di costruire un secondo ospedale dove poter curare i pazienti del Coronavirus. Questa seconda struttura dovrebbe contenere circa 1300 posti letto e sarà dedicata all’esclusiva cura dei malati, alla loro guarigione e riabilitazione. verrà costruita in tutta fretta e sarà chiamata Leinhenshan. Il primo inaugurato a breve Mentre si aspetta ... notizie

