C'è posta per te 2020: ospiti Giulia Michelini e Antonio Banderas, stasera su Canale 5 (Di sabato 25 gennaio 2020) C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:10 con la terza puntata: ospiti di Maria De Filippi saranno Giulia Michelini e Antonio Banderas. C'è posta per te 2020 torna stasera su Canale 5 con la terza puntata, in compagnia di un'ospite che Canale 5 non rivedeva dalla conclusione di Rosy Abate: Giulia Michelini sarà in fatti in studio accanto a Maria De Filippi. Non che Giulia Michelini non sia un'habituè di C'è posta per te, ormai, ma la sua presenza, dopo aver annunciato una pausa dalla recitazione per volersi dedicare al figlio, e l'addio a Rosy Abate - La serie (che tornerà con lo spinoff Rosy Abate - Le origini del male nel 2021 ma senza la sua riconoscibile protagonista) suscita naturalmente delle ... movieplayer

