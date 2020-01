A Roma stop ai veicoli più inquinanti fino a lunedì (Di sabato 25 gennaio 2020) A Roma stop per tre giorni consecutivi alla circolazione dei veicoli più inquinanti. Lo fa sapere il Campidoglio spiegando che “considerato il persistere di elevati livelli di inquinamento da Pm10, rilevati dal monitoraggio della rete urbana, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare privata nelle giornate del 25 e 26 gennaio nella ztl Fascia Verde dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; Autoveicoli Benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2; Autoveicoli Diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2. Il 27 gennaio, invece, è stata disposta la limitazione della circolazione veicolare privata (oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015) nella ztl “Fascia Verde” dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per: Ciclomotori e Motoveicoli Euro 0 ed Euro 1; Autoveicoli Benzina Euro 2″. L’Ordinanza sindacale, prosegue la nota, ... nextquotidiano

Squawka : Cristiano Ronaldo has now scored 13 goals in his last 10 games across all competitions for Juventus. ?? vs. Sassuo… - infoitinterno : Taglio dei vitalizi troppo leggero, stop da Roma: 'Viola principio di uguaglianza' - LuceverdeRoma : #Roma, qualità dell'aria. Il 25, 26 e 27 gennaio stop ai veicoli più inquinanti Pm10 oltre il livello consentito in… -