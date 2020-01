A Prato e Roma i cinesi non temono il coronavirus (Di sabato 25 gennaio 2020) "La comunità cinese di Prato non ha paura del coronavirus". Ad assicurarlo è Luigi Ye, segretario dell'associazione generale Ramunion Italia, nata nel 2003 in Cina e presente nel nostro paese dal 2009, che si occupa prevalentemente di attività di protezione civile. Ye, 48 anni e da trenta a Prato, ha spiegato all'AGI che le persone di origine cinese che vivono in città "non hanno timori rispetto a questo virus. La paura fu molto più diffusa fra la comunità di Prato ai tempi della Sars. Le notizie relative al coronavirus ci arrivano dai parenti in Cina, che ci raccontano di misure di prevenzione straordinarie e molto rigide, oltre che di precauzioni davvero particolari. Ma qui, nessuno, ha paura". A Prato vive e lavora la seconda comunità cinese, per numero di persone, presente in Italia. La prima è a Milano. "La comunità è tranquilla, dal Consolato non ci è arrivata alcuna allerta - ... agi

