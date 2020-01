Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 08:45 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Viabilità DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SEGNALANDO UN INCEDENTE SUL BIVIO A1 DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA TUSCOLANA A OSTIENSE E RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA BUFALOTTA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA DI BOCCEA ALL’OSTIENSE E RALLENTAMENTI DA VIA PRENESTINA ALLA A24 RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLA Roma FIUMUCINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE Roma SULLA CASSIA SI TA IN FILA DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA ARDEATINA CODE DA ... romadailynews

