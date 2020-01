Uomini e Donne, Martina Nasoni ammette: “Non sono pronta a vedere Daniele con un’altra” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Martina Nasoni è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello nip e proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. Proprio in vista della messa in onda della nuova esperienza televisiva del giovane, la ragazze è stata interpellata dal settimanale Nuovo. Ad onor del vero si era parlato nelle scorse settimane anche della possibilità che fosse lei a sedere sul trono più ambito d’Italia. Eventualità che la stessa Martina ha escluso tramite i social. La ragazza dal cuore di latta, è stata proprio lei ad ispirare la canzone proposta da Irama all’ultimo Festival di Sanremo, si è detta ancora legata a Daniele. Nonostante la relazione tra i due sia finita ormai da diversi mesi. Un rapporto non semplice visto che sin dall’inizio sono stati esposti alle ... kontrokultura

