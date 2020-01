Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 15:10 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Roberta Frascarelli Grazie Luigi per come hai gestito la situazione per quello che hai fatto per il 5stelle è per quello che continuerai a fare lo scrive Beppe Grillo in Un Tweet dedicato alle dimissioni Di Maio la procura di Roma ha ottenuto il giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Luca attacchi si tratta di due autori materiali dell’aggressione Valerio del grosso e Paolo Pierino viene la fidanzata di Luca e Giovanni Princi Questi ultimi sono coinvolti nel segmento di indagine sul tentato acquisto di sostanza stupefacente giudizio immediato anche per Marcello de propris di concorso in omicidio e il padre Armando accusato di detenzione di droga una scritta antisemita è comparsa sulla porta di casa di Aldo rolfi figlio di Lidia partigianaTata nel 1944 una delle grandi voci ... romadailynews

GoalItalia : Alzata l'offerta: #Eriksen 'vede' l'Inter ??? Le ultime ? - XFitcom : @LeleDip @bonnie379 @DavideFalchieri il che, dalle ultime notizie, è abbastanza facile sia vero - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 15:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -