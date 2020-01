The New Pope, è il momento di Sharon Stone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Momenti decisivi per Papa Giovanni Paolo III (John Malkovich) e non solo saranno al centro dei due nuovi episodi di The New Pope, la serie tv Sky Original prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, scritta e diretta da Paolo Sorrentino, in onda questa sera, 24 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e NOW TV.Due episodi che si apriranno con un'altra guest-star d'eccezione: dopo Marilyn Manson nel quarto episodio, infatti, la quinta puntata vedrà la presenza di Sharon Shone. Indicata anche lei tra i personaggi che Sir John Brannox aveva curiosità di conoscere, l'attrice si presenta in Vaticano in un dialogo d'apertura che non tralascia la sensualità ma anche le necessità di cui si dovrebbe occupare la Chiesa. The New Pope, la scena con Marilyn Manson (Video) The New Pope, è il momento di Sharon Stone ... blogo

