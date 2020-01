Smartphone LG con Android 10: elenco device con tempi per l’Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Vi state chiedendo quando gli Smartphone LG riceveranno Android 10 in Italia? Ci ha pensato direttamente la divisione tricolore del brand coreano a fornirvi questi dettagli. Come riportato da 'Androidworld.it', fanno parte dell'elenco dei dispositivi che accoglieranno l'upgrade all'ultima major-release dell'OS mobile di Google innanzitutto il top di gamma LG V50 ThinQ, per il quale il rilascio è previsto ad inizio febbraio, e poi LG G8X ThinQ, che inizierà a ricevere Android 10 nel secondo trimestre. Nello stesso periodo il roll-out raggiungerà anche LG V40, LG G7 e LG G8S. A ridosso del quarto trimestre, e quindi entro la fine dell'anno, toccherà ai vari LG K50S, LG K40S, LG K50 e LG Q60. L'upgrade includerà le novità previste da Google per la sua ultima major-release di Android, come pure quelle relative all'interfaccia proprietaria LG UX 9.0, che abbiamo imparato ad apprezzare ... optimaitalia

