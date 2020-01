Sicilia, scritte antisemite e una svastica su una sede scout di Noto (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Procura di Siracusa sta indagando su alcune scritte antisemite ed una svastica ritrovate sulle pareti di una sede scout a Noto, nel Siracusano. La scoperta è avvenuta questa mattina nel locale annesso all’ex chiesa di Sant’Agata. Gli agenti del commissariato hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona per individuare elementi utili. Seconda una prima ricostruzione, gli autori si sono introdotti nella sede e con lo spray hanno imbrattato le pareti. Nelle scorse settimane erano state vandalizzate tre sedi di scout in Sicilia, tutte in strutture confiscate alla mafia. I casi erano avvenuti a Mineo, Marsala e Ramacca, senza che fossero mai rivendicati. Leggi anche: A Liliana Segre la cittadinanza onoraria di RomaLa scritta shock sulla casa del figlio di una deportata collegata a un articolo di Aldo Ricolfi«Qui ebrei»: la scritta ... open.online

