Sci di fondo: cos'è, tecnica e calorie (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non solo sci alpino vive l’amante della montagna d’inverno. Tra ciaspole, snowscoot, slittino, corsa sulla neve, lo sci di fondo rappresenta una valida e salutare alternativa tra gli sport che si possono praticare sulla neve. È facile, non è necessaria una grande preparazione per praticarlo (a livello base) ed è uno degli sport più salutari che si possono praticare in inverno: è un anti stress, perché si pratica in mezzo alla natura su percorsi incontaminati, è completo, brucia grassi e permette di migliorare la coordinazione. In più i fondisti sono soggetti a meno infortuni rispetto ai discesisti. Sotto, nel dettaglio, i motivi che potrebbero spingervi verso la pratica di questo sport. Eccoli tutti. È un anti stress Muoversi nel bel mezzo della natura innevata, tra i boschi, libera la nostra mente dallo stress e sviluppa ... gqitalia

