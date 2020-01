Risotto “amaro” per Gianna: fine della corsa a MasterChef per la sannita (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – “Ahimè a malincuore devo lasciare per sempre la cucina di MasterChef. Mi porto dentro ogni singolo istante vissuto tra quei fornelli, con delle persone fantastiche che nel tempo sono diventate parte di me e resteranno per sempre nel mio cuore. Ho provato un mix di emozioni fortissime che mai e poi mai avrei creduto di poter provare nella vita. Non è stato semplice ma posso dire di avercela fatta, perché anche solo essere risuscita ad entrare nella cucina di MasterChef è stato un traguardo importantissimo. Ho imparato una cosa importantissima: Nella vita o si vince o s’impara: NON SI PERDE MAI“. E’ con questo messaggio che Gianna ha salutato la cucina più famosa d’Italia alla fine dell’undicesima puntata della nona stagione. Stavolta la sannita non è riuscita a convincere i giudici che l’hanno ... anteprima24

FerraraFratelli : RT @CiboNelPiatto: Oggi #risotto con #zucca e #radicchio: il dolce e l'amaro ben abbinati in una squisita pietanza. - TopChefIT : RT @CiboNelPiatto: Oggi #risotto con #zucca e #radicchio: il dolce e l'amaro ben abbinati in una squisita pietanza. - CiboNelPiatto : RT @CiboNelPiatto: Oggi #risotto con #zucca e #radicchio: il dolce e l'amaro ben abbinati in una squisita pietanza. -