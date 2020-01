Nel latte antibiotici, cortisonici e antinfiammatori: tracce in più della metà dei marchi analizzati (Di venerdì 24 gennaio 2020) La rivista Il Salvagente ha esaminato ventuno confezioni di latte fresco e a lunga conservazione Uht di alcuni tra i più blasonati marchi commercializzati in Italia, come Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Lidl, Esselunga e Carrefour. I biologi hanno scoperto che in oltre il 50 per cento dei casi (12 su 21) sono state rilevate tracce di farmaci. Il latte è l’alimento preferito dai bambini e – almeno negli spot – quello italiano viene descritto come un prodotto naturale e genuino. Ma è davvero così? No, almeno secondo un nuovo test svolto dalla rivista Il Salvagente, secondo cui più della metà del latte in commercio è contaminato da antibiotici e altri tipi di farmaci. La rivista, in edicola domani, ha esaminato ventuno confezioni di latte fresco e a lunga conservazione Uht di alcuni tra i più blasonati marchi commercializzati in Italia, come Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Lidl, ... limemagazine.eu

