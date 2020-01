Imprenditore lascia una lettera all’ex fidanzata e un borsone abbandonato sulla scogliera poi scompare: è giallo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una lettera d’addio per la fidanzata e un borsone abbandonato su una scogliera a picco sul mare. Sono queste le ultime tracce lasciate dal giovane Imprenditore britannico Ryan Roth, scomparso da lunedì a Bali. Le sue cose sono state ritrovate vicino al tempio di Selonding, nel villaggio di Pecatu, e poco distante dalla scogliera di Uluwatu c’era anche la sua moto: tutti gli indizi hanno fatto subito pensare che si trattasse di suicidio ma dopo quattro giorni di ricerche nella zona la polizia non è ancora riuscita a individuare il suo cadavere. Così, quello che in un primo momento sembrava un gesto estremo con il passare delle ore cambia contorni: come riferisce il Sun, dalle indagini è emerso che Roth è accusato di truffa in Australia e anche in altri Paesi ci sono denunce a suo carico, motivo per cui gli investigatori iniziano a pensare che si tratti di un finto suicidio ... ilfattoquotidiano

