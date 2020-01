Giancarlo Magalli, incidente stradale: "Illeso" (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Tempo riporta la notizia di un incidente stradale che ha coinvolto uno dei conduttori più apprezzati dai telespettatori italiani. Si tratta di Giancarlo Magalli, padrone di casa, da diversi stagioni, de 'I Fatti Vostri' su Rai2. Il bravo sempre, nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio 2020, si trovava a bordo della sua Smart bianca sulla Cassia Bis prima dell'uscita di Formello. La sua automobile ha perso inspiegabilmente il controllo e si è scontrata contro il guard rail. La macchina è completamente distrutto mentre il conducente è rimasto miracolosamente Illeso.Giancarlo Magalli, incidente stradale: "Illeso" 24 gennaio 2020 21:44. blogo

