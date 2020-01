Germania, sparatoria a Rot am See: almeno 6 morti, preso l’assalitore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una sparatoria è avvenuta oggi, venerdì 24 gennaio, nella località tedesca del Baden Wuerttemberg, Rot am See: sono almeno sei i morti. Secondo la polizia ci sarebbero “morti e feriti sarebbero ancora di più”, riferisce la Dpa. Dopo qualche ora è stato fermato il presunto responsabile degli spari, secondo quanto riporta la televisione NTV. La polizia della vicina città di Aalen ha dichiarato che l’incidente sembra essere legato a una “relazione personale”. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche: sparatoria ad Halle: cosa è successo in Germania tpi

