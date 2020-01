Eleonora Daniele in imbarazzo a Storie Italiane: “C’è un piccione” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Storie Italiane, Eleonora Daniele imbarazzata in diretta: “C’è un piccione in studio!” Piccolo imprevisto nella puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 24 gennaio 2020: durante la seconda parte della trasmissione, la padrona di casa Eleonora Daniele ha infatti interrotto per pochi secondi un collegamento affermando: “E’ entrato un piccione in studio!”. Scusate, è entrato un piccione in studio! Ciao amore! E’ appena svolazzato ha asserito, mentre uno degli ospiti, con il microfono semispento, rivolgendosi direttamente al piccione, ha detto: “Vieni qua, vieni qua!”. Eleonora Daniele, imprevisto in diretta a Storie Italiane: “Il piccione vuole mangiare” Appena Eleonora Daniele (qualche giorno fa spiazzata da un ospite) ha segnalato l’ingresso del piccione nello studio di Storie Italiane, la regia ha inquadrato la ... lanostratv

Eleonora Daniele Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Eleonora Daniele