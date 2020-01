Caos M5S: in arrivo sette espulsioni tra cui quella di Fioramonti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Non si placa la situazione di Caos all’interno del M5S, tra le dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico, parlamentari che passano al Misto, sfide per guidare la delegazione a Palazzo Chigi e nuove espulsioni. Proprio venerdì 254 gennaio 2020 dovrebbero arrivarne altre sette, tra cui quella dell’ex ministro per l’Istruzione Lorenzo Fioramonti. Caos M5S: nuove espulsioni Della lista di eletti che il collegio dei probiviri deciderà di espellere dal Movimento fanno parte anche deputati e senatori che nei giorni precedenti hanno già lasciato la forza politica. Tenendo conto solo delle reali sanzioni, dovrebbero quindi essere almeno due i parlamentari a ricevere il cartellino rosso, uno al Senato e un altro alla Camera. Ancora non ci sono indiscrezioni su chi potrebbero essere. Contestualmente il collegio concederà una deroga a chi ha risposto alle lettere di richiamo ... notizie

Rosario04719767 : M5S nel caos, oggi altre 7 espulsioni: duello Patuanelli-Bonafede - finanza_online : RT @lauranaka: Wolfango Piccoli su #EmiliaRomagna: 'Italia: dal caos al collasso? Governo spaventato dalla sua stessa ombra. #M5S a pezzi,… - Stoico26356790 : RT @VittorioDeSant7: M5S nel caos, oggi altre 7 espulsioni: duello Patuanelli-Bonafede -