Calciomercato, chi prende la Juve se va via Emre Can (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cosa succederà in caso di cessione di Emre Can? La Juventus prenderà subito un sostituto oppure, una volta passata all'incasso, riserverà fondi e strategie per la fine della stagione? Le strade perseguibili sono essenzialmente tre, perché tre sono i nomi più caldi e interessanti accostati ai bianconeri. fanpage

DiMarzio : #Genoa, in chiusura #Konig del #Velez - DiMarzio : “Con lui era diverso” #Inter, #Moses riabbraccia #Conte. Con una storia tutta da conoscere: - SOSFanta : ? PREVIEW - Tutti i nostri consigli per la giornata! ? Chi schierare titolare al #fantacalcio, chi evitare ?? La ges… -