Brutto incidente in macchina per Giancarlo Magalli: “vivo per miracolo” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giancarlo Magalli è stato protagonista di un grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 23 gennaio 2020 su una delle strade più trafficate di Roma. Il noto conduttore de I Fatti Vostri, in onda su Rai2, si trovava a bordo della sua Smart sulla Cassia, quando di colpo ha perso il controllo della sua auto ed ha sbandato contro il guard rail. La vettura è andata completamente distrutta a causa dell’impatto, mentre il volto storico del programma di Michele Guardì ne è uscito fortunatamente illeso. Giancarlo inoltre avrebbe tamponato a sua volta l’auto davanti a lui con a bordo una famiglia intera, fortunatamente senza gravi conseguenze. Giancarlo Magalli, le dinamiche dei fatti Il conduttore romano, 72 anni, è riuscito a liberarsi autonomamente dalla vettura e non ha voluto in nessun modo il coinvolgimento dei soccorsi, in particolare modo di un’ambulanza. ... trendit

