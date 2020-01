Bed and breakfast a Napoli: sul sito del Comune i dati sono di 5 anni fa (Di venerdì 24 gennaio 2020) B&B a Napoli tra controlli (scarsi) e illegalità (tanta): lo sportello comunale SUAP dovrebbe controllare le strutture ricettive per turisti. Ma sul sito del Comune ha gli elenchi aggiornati al 2015. Pochi controlli e poca trasparenza negli atti pubblici nel mercato dei Bed and breakfast, fitta camere e case vacanze, dove si annidano illegalità e speculazione. Eppure per far i controlli basterebbe incrociare pochi dati e essere più presenti sul territorio. fanpage

entropia2009 : RT @ciropellegrino: #Napoli, la città abbuffata di turisti, cerca l'oro nei Bed and breakfast senza regole - fanpage : #Napoli e il bed and breakfast senza regole. - zazoomblog : Napoli la città abbuffata di turisti cerca l’oro nei Bed and breakfast senza regole - #Napoli #città #abbuffata… -