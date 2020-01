Agguato di un algerino irregolare: massacra 70enne per rapinarlo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Federico Garau Risultato, peraltro, clandestino sul territorio nazionale, il 19enne è rinchiuso dietro le sbarre del carcere di Uta: ora starà all'ufficio immigrazione determinare o meno la sua espulsione Aveva pedinato, aggredito e preso a pugni un pescatore che stava portando a spasso il proprio cagnolino nel quartiere della Marina a Cagliari con lo scopo di derubarlo, e solo ora, dopo un mese di indagini, è stato finalmente identificato ed assicurato alla giustizia. Si tratta dell'ennesimo algerino irregolare a finire in manette nel capoluogo sardo, peraltro clandestino oltre che pregiudicato in quanto protagonista di una rapina in concorso messa a segno verso la fine dello scorso novembre dinanzi ad una discoteca nei parcheggi di via Newton. L'ultimo episodio commesso dal 19enne Fateh Messadi, e per il quale era nuovamente ricercato dagli uomini della questura di ... ilgiornale

Agguato algerino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Agguato algerino