Uomini e Donne Trono Over, Gemma Galgani, chi è (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gemma Galgani, chi è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne Trono Over? Se lo chiedono in tanti e noi abbiamo cercato di raccontarvela un po’. Una volta entrata nel parterre femminile del Trono Over Uomini e Donne, Gemma Galgani si è fatta conoscere al pubblico. C’è chi ama e chi la odia… ma lei ha sempre detto di voler essere sempre se stessa. Gemma Galgani è nata il 19 gennaio 1950 a Torino. Ha da poco compiuto 70 anni, anche se non li dimostra. Da piccola sognava di diventare ballerina di danza classica ma non è mai riuscita a coronarlo. Il palcoscenico, però, è entrato a far parte della sua vita. Gemma Galgani è stata direttrice di molti teatri torinesi. La sua gioventù è stata piena di eventi: ha sposato un ragazzo di 19 anni quando lei aveva 22 (nel 1972) ma la loro ... bigodino

