Ue: da Cdm ok a legge di delegazione 2019 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2019)”. Si legge nella nota del Cdm.“Tra i principali provvedimenti da attuare: la direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (‘direttiva SMAV”), che ha tra gli obiettivi il rafforzamento della tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l’incitamento all’odio in tutti i contenuti audiovisivi, lo sviluppo dell’alfabetizzazione mediatica, l’accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità; la direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il Codice ... meteoweb.eu

TV7Benevento : Ue: da Cdm ok a legge di delegazione 2019... - FondBordoni : RT @RegOpposizioni: Sul nostro sito l'articolo che spiega a che punto è l'iter di approvazione del Regolamento attuativo della Legge n. 5/2… - RegOpposizioni : Sul nostro sito l'articolo che spiega a che punto è l'iter di approvazione del Regolamento attuativo della Legge n.… -