Tumore al seno, a Napoli terapie a domicilio: è la prima volta in Italia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per la prima volta in Italia, a Napoli, le donne operate di cancro al seno potranno ricevere le cure di cui hanno bisogno a domicilio: grazie all'ospedale Pascale e a Roche Italia, due donne riceveranno il trattamento biologico antitumorale sottocutaneo, gratuitamente, comodamente sedute nel salotto di casa. fanpage

