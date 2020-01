Trump pronto a svelare il suo "Accordo del Secolo” per la pace in Medio Oriente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Donald Trump è pronto a mettere sul tavolo il suo “Accordo del Secolo” per la pace in Medio Oriente. Nel giorno in cui Vladimir Putin propone un Summit della pace tra i 5 Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. È attorno a queste due mosse che ruota il vertice di Gerusalemme contro l’antisemitismo. Secondo i media israeliani, la Casa Bianca farà domani un annuncio relativo al Piano di pace del presidente sul Medio Oriente, il tanto atteso “Accordo del Secolo”. Lo riferiscono i media israeliani secondo cui il premier uscente Benyamin Netanyahu e il leader centrista Benny Gantz si preparano a partire nei prossimi giorni per Washington.Oggi il vicepresidente Usa Pence ha incontrato Gantz a Yad Vashem, prima di avere un colloquio con Netanyahu a Gerusalemme. Secondo le indiscrezioni, li incontrerà entrambi alla Casa ... huffingtonpost

