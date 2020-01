Tiziano Ferro, in arrivo il documentario: dove andrà in onda? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tiziano Ferro ha annunciato attraverso i propri profili social che presto uscirà il documentario a lui dedicato e il cui titolo è Ferro. Il musicista è occupato nel tour del suo ultimo album Accetto Miracoli, e secondo indiscrezioni il documentario potrebbe essere proprio incentrato su questo. Tiziano Ferro: il documentario Si tratta di un anno molto importante per Tiziano Ferro: dopo le nozze con l’imprenditore americano Victor Allen e l’uscita del suo ultimo lavoro, Accetto Miracoli, il cantante sarà occupato nel tour promozionale del disco, che lo porterà in giro per gli stadi italiani e che sarà l’occasione per festeggiare i suoi 40 anni. Al contempo, sulla piattaforma di Amazon Prime Video, uscirà anche il documentario dedicato a lui e il cui titolo sarà Ferro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) in data: 23 ... notizie

