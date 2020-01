“Sono uno studente non uno spacciatore”. Il ragazzo messo sotto accusa da Salvini si difende – VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Parla il ragazzo accusato di essere uno spacciatore da Salvini. Sarà difeso dall’avvocato Cathy La Torre Fa lo studente, gioca a calcio nella squadra dell’Imola, ha 17 anni e una fidanzata il ragazzo accusato di essere uno spacciatore dall’ex ministro degli interni Matteo Salvini. Il 17enne ha deciso di difendersi, ma lo farà attraverso un … L'articolo “Sono uno studente non uno spacciatore”. Il ragazzo messo sotto accusa da Salvini si difende – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

