Skioffi eliminato da Amici, doccia fredda: Gaia esce in lacrime, gli eliminati sono due (Di giovedì 23 gennaio 2020) Amici 19, Skioffi eliminato a sorpresa: con lui anche Ayoub va via Skioffi è stato eliminato da Amici 19. No, non si tratta di una bufala ma di anticipazioni di poco tempo fa diffuse dal Vicolo delle News, dunque affidabili. Apprendiamo la notizia con un certo stupore perché nonostante gli esordi non proprio fantastici Skioffi … L'articolo Skioffi eliminato da Amici, doccia fredda: Gaia esce in lacrime, gli eliminati sono due proviene da Gossip e Tv. gossipetv

taty_masti : @ehitsfe Sì ovvio per bravura se lo merita tutto ma conoscendo la produzione io non sto tranquilla.. Poi hanno elim… - superasociale : Non capisco perché hanno eliminato Skioffi , secondo me era uno dei più bravi la centro boh #Amici19 - flowernhunt : RT @LoveYou3000__: Skioffi eliminato solo per le polemiche iniziali perché meritava davvero, i suoi inediti erano molto belli. PARLERÒ DI T… -