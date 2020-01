Simona Ventura lotta nel fango: “Il punto più basso della carriera” [FOTO] (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ospite a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, ieri sera Simona Ventura si è lasciata andare ad una lunga intervista. Parlando della sua conduzione al Grande Fratello Vip, de L’Isola dei Famosi e anche di quello che ha definito “il punto più basso della sua carriera”. In merito a L’Isola dei Famosi Simona Ventura si è ritrovata ad affrontare l’immancabile episodio della lotta nel fango con Mercedesz Henger: “Ho accettato di fare questo reality. La lotta del fango il punto più basso della mia carriera? Forse sì, ma nonostante questo sono ancora qui. Mi ero fatta male, mi sono incrinata una costola. Ho pensato ‘chi me l’ha fatto fare’”, ammette Super Simo, che poi rilancia: “Ma questa cosa brutta mi ha ridato un grande affetto da parte del pubblico. Mi ha riavvicinato al pubblico perché mi ero un po’ imborghesita, ero finita – per colpa ... velvetgossip

