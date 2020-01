Silvia Provvedi debutta sui social con il pancione - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Novella Toloni L'ex fidanzata di Fabrizio Corona ha ufficializzato la sua gravidanza sui social network, pubblicando un post su Instagram dove mostra ai suoi follower il pancino Ormai non è più un segreto: Silvia Provvedi è al quinto mese di gravidanza. Dopo le foto esclusive pubblicate dal settimanale "Chi", che mostrano la cantante modenese in giro per Milano con il pancione in bella mostra, è arrivata anche la conferma social. Nelle scorse ore, infatti, Silvia ha condiviso con i suoi follower uno scatto, che la immortala al fianco della gemella Giulia, con la pancia in primo piano. Il vestito aderente non nasconde più le forme rotonde della sua gravidanza e finalmente l'artista modenese può vivere questo momento felice della sua vita alla luce del sole. I rumors sulla dolce attesa di Silvia Provvedi circolavano da ormai diverse settimane. A far trapelare le prime ... ilgiornale

