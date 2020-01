Scuolabus precipita in un torrente: morti due bambini, numerosi i feriti (Di giovedì 23 gennaio 2020) È accaduto in Germania ad Eisenach, città della Turingia, questa mattina uno Scuolabus su cui viaggiavano 22 bambini, di età compresa tra gli otto Ei 11 anni è scivolato precipitando in un torrente, ribaltandosi più volte. È accaduto intorno alle 7:30 di oggi giovedì 23 gennaio, quando l’autobus si recava alla scuola elementare di Berka. Per il momento il bilancio è di due bambini di 8 anni molti, ma potrebbe salire nelle prossime ore poiché altri cinque sono rimasti feriti in maniera molto grave, hanno fatto sapere una delle agenzie della polizia locale. Anche L’autista dell’autobus è stato trasferito in ospedale per gravi lesioni. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso verso gli altri bambini e hanno fatto sapere che un altro minore è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. (Continua…) Le cause dell’incidente sono ancora ignote, ... howtodofor

