Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente. 2 bambini morti sul colpo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Siamo in Germania, precisamente ad Eisenach, città extracircondariale della Turingia. È qui che questa mattina uno Scuolabus con a bordo almeno 20 bambini è scivolato in un pendio precipitando in un torrente. È successo intorno alle 07:30 di giovedì 23 gennaio, quando si stava recando alla scuola elementare di Berka. Il bilancio attuale è di due studenti morti, ma potrebbe salire nelle prossime ore, dal momento che molti altri sono rimasti feriti in maniera grave, come riporta un portavoce della polizia locale all’agenzia Dpa. Anche il conducente è stato trasferito in ospedale per lesioni. Ancora in corso le operazioni di soccorso, mentre almeno un minore è rimasto intrappolato tra le lamiere del mezzo. Ancora ignote le cause dell’incidente, anche se pare che le avverse condizioni meteorologiche possano aver svolto un ruolo cruciale.



