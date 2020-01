Safari: anti-tracking violava la privacy degli utenti (risolto) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lo scorso agosto, i ricercatori di Google hanno avvisato Apple dei molteplici difetti di sicurezza nel browser Web Safari, che ha permesso di tenere traccia del comportamento di navigazione degli utenti e proprio grazie allo strumento che avrebbe dovuto evitarlo.La funzione anti tracciamento di Safari, appositamente progettata per proteggere la privacy degli utenti, nota come Prevenzione del monitoraggio intelligente (Intelligent tracking Prevention o ITP) si è dimostrata controproducente.I ricercatori del team cloud di Google hanno identificato da allora cinque diversi tipi di potenziali attacchi che potrebbero derivare dalle vulnerabilità, consentendo a terzi di ottenere “informazioni private riservate sulle abitudini di navigazione dell’utente“.Leggi anche: iCloud è ora un servizio di sorveglianza del governo USACome può, una società come Apple realizzare un ... pantareinews

