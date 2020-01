Ritrovati resti di cervello, la scoperta senza precedenti ad Ercolano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoErcolano (Na) – Il Parco Archeologico di Ercolano torna sul palcoscenico mondiale. Ritrovati resti di cervello di una vittima dell’eruzione del 79 d.C. una rarità unica nel mondo dell’archeologia. La scoperta senza precedenti è avvenuta grazie al brillante lavoro congiunto di un team di ricerca guidato dall’antropologo Pier Paolo Petrone dell’Università degli Studi di Napoli Federico II con il Direttore del Parco Francesco Sirano, insieme al Prof. Piero Pucci del CEINGE – Biotecnologie Avanzate e il Prof. Massimo Niola dell’Università di Napoli Federico II, insieme a ricercatori dell’Università di Cambridge. Il ritrovamento, unico nel suo genere, sta già facendo parlare di se in tutto il mondo. Il New England Journal of Medicine, rivista medica leader del settore a livello mondiale, ha pubblicato i risultati dello studio ercolanese. E’ la prima ... anteprima24

