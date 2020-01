Retroscena Blogo: Coletta e le prime scelte per la sua Rai1 (Serena Bortone promossa da Rai3?) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Mentre l'attenzione mediatica è già concentrata sul Festival di Sanremo, in partenza martedì 4 febbraio, negli uffici di Viale Mazzini si lavora anche a più lungo termine. In particolare, il nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta, secondo quanto risulta a Blogo, starebbe vagliando le soluzioni per il palinsesto primaverile (in realtà già delineato dalla predecessora Teresa De Santis) ed estivo. Il 10 febbraio (quindi subito dopo la fine della kermesse canora guidata da Amadeus, che si chiuderà sabato 8) dovrebbero arrivare informazioni più solide, tuttavia siamo in grado di riportare alcune voci che girano negli ambienti della tv pubblica. Da giorni circola la voce del ritorno sulla rete ammiraglia della Rai di Raffaella Carrà, riportata su Rai3 proprio da Coletta. Al momento, però, la sensazione è che si tratti più di una suggestione che di una ipotesi destinata a trasformarsi in ... blogo

